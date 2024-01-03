رئيس الوزراء الياباني يوجه بتكثيف الجهود لإنقاذ المتضررين من الزلزال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته للوزراء اليوم الأربعاء ببذل قصارى جهدهم لإنقاذ المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان في أول أيام العام الجديد.

وقال كيشيدا في اجتماع لمقر الاستجابة للكوارث: ”مع الأخذ في الاعتبار أننا في سباق مع الزمن، يجب بذل أقصى الجهود في عمليات إنقاذ الأرواح، مع إعطاء الأولوية لحياة الإنسان“.

وقال: ”لقد تلقينا الكثير من المعلومات عن أشخاص يحتاجون للمساعدة، وهناك أشخاص ينتظرون المساعدة“.

وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه سيتم زيادة عدد قوات الدفاع الذاتي التي سيتم نشرها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ من 1000 شخص تم إقرارهم في البداية إلى نحو 2000 شخص، كما سيتم مضاعفة عدد كلاب الإنقاذ.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر شبه الجزيرة والمناطق المحيطة بها بعد ظهر أول أمس الاثنين، بقوة زلزالية قصوى بلغت 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)