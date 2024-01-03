ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 75 شخصا

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واجيما - (جيجي برس)-- تم التأكد من وفاة ما لا يقل عن 75 شخصًا في محافظة إيشيكاوا بسبب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب المحافظة والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة. وتواصلت عمليات البحث عن المفقودين يوم الأربعاء.

ويشمل عدد القتلى 32 في واجيما و22 في سوزو، وكلاهما من مدينتي إيشيكاوا في شبه جزيرة نوتو. وتم افتتاح مراكز إيواء في 355 موقعًا بالمحافظة، وتم إجلاء حوالي 33 ألف شخص.

وضاعفت وزارة الدفاع عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي المنتشرين في عمليات البحث والإنقاذ إلى 2000 فرد.

واحترق حوالي 200 مبنى بمساحة حوالي 4000 متر مربع في واجيما. تم الإبلاغ عن العديد من المنازل المنهارة في واجيما وسوزو.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 33300 أسرة حتى الساعة 3:35 مساء الأربعاء، بحسب شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية التي تخدم المناطق. وقد قدمت قوات الدفاع الذاتي وغيرها الدعم لإمدادات المياه.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)