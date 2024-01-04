الشركات اليابانية تقدم إمدادات الإغاثة للمناطق التي ضربها الزلزال

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طوكيو - (جيجي برس)-- تسارع الشركات اليابانية، بما في ذلك شركات تصنيع المواد الغذائية وسلاسل المتاجر الصغيرة، لتقديم إمدادات الإغاثة للأشخاص المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

قدمت سلسلة المتاجر الصغيرة ”كومبيني“ Seven-Eleven Japan Co يوم الأربعاء إجمالي 1200 زجاجة من مياه الشرب مجانًا إلى مدينة إيشيكاوا في ناناو ومدينة هيمي في محافظة توياما المجاورة.

ومن بين مشغلي المتاجر الصغيرة الأخرى، توفر شركة لوسون الخبز ومياه الشرب وأجهزة تدفئة الأيدي وغيرها من السلع بينما تقدم 5400 لوح طاقة للعاملين الطبيين في مستشفى في ناناو.

وتخطط شركة FamilyMart، وهي سلسلة متاجر صغيرة أخرى، لتوصيل كرات الأرز إلى ملاجئ الإخلاء في إيشيكاوا يوم الخميس بعد تقديم الخبز يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)