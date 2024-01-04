طائرة خفر السواحل صدر لها الأمر بالابتعاد عن المدرج الطائرات قبل اصطدام طائرة ركاب بها

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طوكيو - (جيجي برس)-- لم يصدر مراقب الحركة الجوية تصريح دخول إلى المدرج لطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني قبل اصطدامها بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج في مطار هانيدا بطوكيو يوم الثلاثاء، وفقا للسجلات بين المراقب والطائرتين التي نشرتها وزارة النقل يوم الأربعاء.

وأصدر مراقب الحركة الجوية تصريح هبوط لطائرة الخطوط الجوية اليابانية، بينما أصدر تعليماته لطائرة خفر السواحل بالتوقف قبل المدرج مباشرة، وفقًا لسجلات الاتصال.

وأظهرت السجلات أن الاصطدام ربما يكون ناجما عن دخول طائرة خفر السواحل عن طريق الخطأ إلى المدرج.

وبحسب خفر السواحل، أفاد قائد طائرة خفر السواحل أنها دخلت المدرج بإذن، وهو ما يتعارض مع سجلات الاتصالات.

استعاد مجلس سلامة النقل الياباني مسجلات الصوت من طائرة خفر السواحل وسينظر في كيفية دخولها إلى المدرج.

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن أفراد طاقمها تأكدوا من إذن الهبوط من المراقب وكرروا الإذن قبل البدء في عملية الهبوط.

هذا وسيقوم مجلس سلامة النقل الياباني بإرسال ستة محققين لبدء تحقيق شامل في الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)