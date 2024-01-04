حادث طعن داخل قطار ياباني في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصيب أربعة ركاب بجروح في هجوم بسكين على خط يامانوتي التابع لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية في طوكيو مساء الأربعاء، حسبما ذكرت إدارة إطفاء طوكيو.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة طوكيو إن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ قبل الساعة 11:00 مساءً بالتوقيت المحلي مباشرة، تفيد بأن المرأة أحدثت إصابات بسكين على خط يامانوتي، أحد أكثر طرق النقل ازدحامًا في المدينة.

وقال المتحدث إن المرأة تم احتجازها وأن حالة الرجال الثلاثة المصابين غير معروفة.

وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إنه ”تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب مشكلة على متنه في محطة أكيهابارا“.

تُعد أكيهابارا، التي كانت تقليديًا موطنًا لتجار التجزئة للإلكترونيات والأدوات الذكية، وجهة سياحية رئيسية في طوكيو وأصبحت مرادفًا لألعاب الفيديو والكتب المصورة والأزياء الغريبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)