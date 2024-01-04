استمرار جهود البحث والإنقاذ في منطقة إيشيكاوا التي ضربها الزلزال في وسط اليابان

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واجيما - (جيجي برس)-- واصل ضباط الشرطة وأفراد قوات الدفاع الذاتي وآخرون جهود البحث والإنقاذ اليوم الخميس في محتفظة إيشيكاوا بوسط اليابان، التي ضربها زلزال قوي يوم الاثنين، قبل نهاية الـ 72 ساعة الأولى الحاسمة للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لحكومة محافظة إيشيكاوا ومصادر أخرى، ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال، إلى 78 شخصا، من بينهم 44 في مدينة واجيما و23 في مدينة سوزو.

وفي الوقت نفسه، نشرت حكومة المحافظة أسماء إجمالي 51 شخصًا مفقودًا.

ولا يزال الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الزلزال غير معروف، حيث أن عمليات البحث تعرقل بسبب المنازل المنهارة وعوامل أخرى.

وتم إنشاء إجمالي 355 مركز إجلاء في إيشيكاوا، لإيواء حوالي 33 ألف شخص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)