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طوكيو - (جيجي برس)--اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية عقب حادث تصادم وقع بين طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني وطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا بطوكيو مساء الثلاثاء.

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء 68 رحلة جوية، مما أثر على حوالي 13060 شخصًا، في حين ألغت خطوط طيران نيبون 65 رحلة، مما أثر على حوالي 15400 شخص.

لا يزال جزء من مدارج المطار مغلقًا بعد تصادم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وطائرة لخفر السواحل الياباني.

منذ وقوع الحادث، اضطر الركاب الذين يسافرون في فترة الازدحام بعد بداية العام مباشرة إلى تغيير جداول رحلاتهم، مما تسبب في ارتباك في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية يوم الأربعاء 102 رحلة داخلية وثلاث رحلات دولية، بينما ألغت الخطوط الجوية الأفغانية 119 رحلة داخلية ورحلة دولية واحدة. أثرت التحركات على أكثر من 43000 راكب.

ووقع حادث التصادم بين الطائرتين في حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ما أدى إلى اشتعال النيران بهما على المدرج. وتم تأكيد وفاة 5 من أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة خفر السواحل، بينما أصيب الكابتن الذي تمكن من الفرار في وقت سابق بجروح خطيرة.

في الوقت نفسه، نجا جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12 فردا على متن رحلة الخطوط الجوية اليابانية دون إصابات تهدد حياتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)