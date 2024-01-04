ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 84 شخصا

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قالت حكومة محافظة إيشيكاوا اليوم الخميس إن عدد القتلى في المحافظة الواقعة بوسط اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع يوم الاثنين ارتفع إلى 84 شخصا.

واصل رجال الإنقاذ بحثهم عن أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين رغم مرور 72 ساعة على الكارثة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم حيث ينخفض معدل بقاء أولئك الذين ينتظرون الإنقاذ بشكل كبير بعد ذلك.

وقالت حكومة المحافظة إن 79 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين حتى الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس.

وهناك معلومات تفيد بأن شخصاً واحداً جرفه التسونامي وقع بالقرب من ميناء صيد في مدينة سوزو نتيجة الزلزال، بحسب ما أفاد خفر السواحل الياباني.

وتشمل حصيلة القتلى 48 في مدينة واجيما و23 في سوزو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)