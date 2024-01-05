تغير الخط الساحلي بمقدار 250 مترًا بعد زلزال وسط اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- تحول الخط الساحلي في محافظة إيشيكاوا حوالي 250 مترًا في أعقاب زلزال قوي ضرب محافظة وسط اليابان في أو أيام العام الجديد، حسبما وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد أبحاث الزلازل بجامعة طوكيو.

وتحرك الخط الساحلي نحو البحر نتيجة ارتفاع الأرض على شاطئ بالقرب من ميناء الصيد كايزو في مدينة واجيما، بحسب المسح.

وتبين أن الأرض ارتفعت بأكثر من 3 أمتار في المنطقة الساحلية الممتدة إلى الجنوب من الميناء والتي يبلغ طولها 4 كيلومترات، حيث لوحظ ارتفاع الأرض بنحو 3.9 متر.

وأجرى المسح الأستاذ المساعد بالمعهد تاتسويا إيشيياما وآخرون اعتبارا من يوم الثلاثاء، وغطى الجانب الشمالي الغربي من شبه جزيرة نوتو.

ووجد المسح أيضًا أن ميناء أكاساكي لصيد الأسماك في بلدة شيكا تعرض لموجة تسونامي يقدر ارتفاعها بـ 4.2 متر في أعقاب الزلزال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)