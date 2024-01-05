متوسط درجة الحرارة في اليابان في عام 2023 يصل إلى مستوى قياسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصل متوسط درجة الحرارة في اليابان في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1898، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة يوم الخميس إن المتوسط، استنادا إلى البيانات التي تم جمعها في 15 نقطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد والتي لا تتأثر قليلا بالتوسع الحضري، تجاوز مستوى العام العادي بمقدار 1.29 درجة مئوية. مستوى العام العادي هو متوسط درجات الحرارة لمدة 30 عامًا حتى عام 2020.

وكان أكبر انحراف إيجابي سابق عن متوسط 30 عامًا هو 0.65 درجة تم تسجيله في عام 2020.

وبما يعكس اتجاه درجات الحرارة المرتفعة في السنوات الأخيرة، فقد احتل متوسط درجات الحرارة السنوية للفترة 2019-2023 جميعها مرتبة عالية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من 149 نقطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد أن متوسط درجة الحرارة لعام 2023 كان أعلى بمقدار 1.8 درجة من مستوى العام العادي في شمال اليابان وأعلى بمقدار 1.4 درجة في شرق اليابان، وكلاهما أكبر منذ بدء السجلات. وبلغ الانحراف الإيجابي في غرب اليابان 0.9 درجة، وهو ما يطابق أكبر رقم تم تسجيله في عام 1998.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)