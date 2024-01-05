إنقاذ امرأة في الثمانينات من عمرها بعد 72 ساعة من زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- تم إنقاذ امرأة في الثمانينات من عمرها من منزل منهار في مدينة واجيما بوسط اليابان، بمحافظة إيشيكاوا، حوالي الساعة 4:30 مساءً يوم الخميس، بعد مرور 72 ساعة على وقوع زلزال قوي في أول أيام العام الجديد؟

وعثر رجال الإطفاء الذين تم إرسالهم من مدينة أوساكا غربي البلاد على المرأة محاصرة في الطابق الأول من المنزل المنهار، وفقا لإدارة الإطفاء بالمدينة. وكانت واعية وقادرة على الاستجابة لنداءات رجال الإطفاء، لكنها بدت مرهقة.

وتم إخراجها من المنزل المنهار فيما أثنى عليها رجال الإطفاء قائلين: ”لقد فعلتها“، بحسب إدارة الإطفاء. وتم نقلها لاحقا إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)