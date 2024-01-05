【فيديو】لحظة خروج الركاب من طائرة الخطوط الجوية اليابانية قبل تفحمها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار بطوكيو بعد اصطدامها بأخرى لخفر السواحل كانت في طريقها لإرسال مساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال الذي تعرضت له اليابان. وقع الحادث على المدرج C بالمطار في حوالي الساعة 5:50 مساءً يوم الثلاثاء، حيث اشتعلت النيران في طائرة الخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة تابعة للمقر الإقليمي الثالث لخفر السواحل الياباني. تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبا وطاقم الرحلة رقم 516 المكون من 12 فردا من الطائرة، التي أقلعت من مطار نيو شيتوس في محافظة هوكايدو بأقصى شمال اليابان. وأصيب سبعة عشر منهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)