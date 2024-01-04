【فيديو】ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان وتواصل جهود الإنقاذ

أخبار اليابان

إيشيكاوا- (جيجي برس)-- ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان إلى 84 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة اليوم الخميس. وتأمل السلطات، في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان بعد الزلزال القوي الذي ضربها وبلغت شدته 7.6 درجة، في إنقاذ أكبر عدد ممكن بينما لا تزال احتمالات البقاء على قيد الحياة قائمة خلال فترة تمتد ثلاثة أيام وتنتهي بعد ظهر اليوم.

ويعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة من الزلزال. ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل المدينة من أجل إزالة آثار الكارثة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)