ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 94 شخصا

أخبار اليابان

كانازاوا - (جيجي برس)-- قالت حكومة المحافظة يوم الجمعة إن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان جراء الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين ارتفع إلى 94 شخصا.

وبلغ عدد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة 222 شخصا في إيشيكاوا حتى الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة.

وقد تلقت الحكومات المحلية العديد من التقارير عن أشخاص دفنوا تحت المنازل المنهارة، لكن الحجم الكامل للأضرار لم يعرف بعد. ويواصل رجال الإطفاء وآخرون عمليات البحث والإنقاذ.

ومن بين الوفيات 55 في مدينة واجيما، و23 في مدينة سوزو، و6 في بلدة أناميزو، و5 في مدينة ناناو، و2 في كل من مدينتي نوتو وشيكا، و1 في مدينة هاكوي، بحسب حكومة المحافظة. ومن بين المفقودين 121 في واجيما و82 في سوزو.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 32 ألف شخص في مراكز الإجلاء التي أقيمت في إيشيكاوا. وظل ما يزيد على 150 شخصًا معزولين في سوزو وأناميزو ونوتو بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية. ويعاني حوالي 66 ألف أسرة في المحافظة من انقطاع إمدادات المياه، كما تضررت العديد من الأسر من انقطاع التيار الكهربائي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)