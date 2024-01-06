الولايات المتحدة تقدم 100 ألف دولار كمساعدة لمواجهة زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة الأمريكية في طوكيو يوم الجمعة أنها ستقدم مساعدات بقيمة 100 ألف دولار للمناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان يوم الاثنين.

وسيتم تقديم المساعدات الأمريكية، بما في ذلك البطانيات والمياه والإمدادات الطبية، من خلال منظمة رياح السلام اليابانية، وهي منظمة غير حكومية.

وقالت السفارة في بيان: ”في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الوسطى في اليابان في يوم رأس السنة الجديدة، تقف الولايات المتحدة بثبات مع صديقتنا وحليفتنا اليابان“.

وأشارت السفارة إلى أنها ”مستعدة لتقديم دعم إضافي حسب الحاجة والطلب“.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين بيانا قال فيه إن بلاده ”مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب الياباني“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)