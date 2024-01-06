القوات الأمريكية تساعد اليابان على الاستجابة للزلزال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تدرس الحكومة اليابانية تلقي دعم من القوات الأمريكية لتقديم الإغاثة لمنطقة وسط اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الأسبوع، حسبما ذكر مسؤولون حكوميون اليوم الجمعة.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تعمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي معًا لتوصيل إمدادات الإغاثة.

وقد تلقت اليابان عروض دعم من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى منذ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان أول أيام العام الجديد، والذي ضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان.

لكن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو قال يوم الخميس إن اليابان لا تقبل أي نوع من الدعم المادي أو إمدادات الإغاثة من الخارج في الوقت الحالي، مشيرًا إلى عبء العمل اللازم لتلقيها.

ومع ذلك، فإن الجيش الأمريكي قادر على تأمين وسائل النقل والإمدادات الغذائية بمفرده. وصرح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا للصحفيين اليوم الجمعة أن وزارته تدرس جهود الإغاثة بمساعدة القوات الأمريكية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)