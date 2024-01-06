الحكومة اليابانية تصنف زلزال شبه جزيرة نوتو على أنه كارثة شديدة
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طوكيو - (جيجي برس) -- تدرس الحكومة اليابانية تصنيف الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان يوم الاثنين ككارثة شديدة الخطورة، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.
وبمجرد حدوث ذلك، سيتم رفع معدل دعم الحكومة المركزية لمشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي تنفذها الحكومات المحلية.
وتهدف الحكومة المركزية إلى اتخاذ قرار بشأن التصنيف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وقد أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في أول أيام العام الجديد، والذي سجل أعلى مستوى وهو 7 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، إلى مقتل 94 شخصًا في محافظة إيشيكاوا.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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