【فيديو】بأول مزاد في اليابان بـ 2024.. بيع سمكة تونة بـ 800 ألف دولار

أخبار اليابان

بيعت سمكة تونة زرقاء الزعانف بمبلغ 114.24 مليون ين (789 ألف دولار) يوم الجمعة في مزاد العام الجديد في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو، وهو رابع أعلى سعر منذ بدء حفظ السجلات في عام 1999.

وتم شراء السمكة التي يبلغ وزنها 238 كيلوغراما، والتي تم اصطيادها قبالة ساحل أوما في محافظة أوموري، شمال شرق اليابان، بشكل مشترك من قبل تاجر الجملة الوسيط يامايوكي ومقره طوكيو والشركة التي تدير مطعم سوشي جينزا أونوديرا.

وتجاوز السعر العام الماضي بمبلغ 36.04 مليون ين العام الماضي. تم تسجيل أعلى سعر في عام 2019 عندما حققت سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء التي يبلغ وزنها 278 كجم 333.6 مليون ين في مزاد العام الجديد الذي أقيم لأول مرة في تويوسو بعد نقل سوق السمك الرئيسي في طوكيو من منطقة تسوكيجي القريبة.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وقد هيمن رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم ”سوشي زانماي“، والذي يلقب نفسه ”ملك التونة“، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)