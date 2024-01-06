ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 100 شخص

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قال مسؤولون بالمحافظة اليوم السبت إن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع يوم الاثنين وصل إلى 100 شخص.

وقال المسؤولون إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في أول أيام السنة الجديدة، أدى إلى فقدان 211 شخصًا في المحافظة.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت المنازل المنهارة.

يقيم أكثر من 31000 شخص في مرافق الإجلاء المقامة في المحافظة. ويستمر انقطاع المياه عن نحو 66 ألف أسرة، كما انقطعت الكهرباء عن 24 ألف أسرة.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للصحفيين في طوكيو إن الحكومة تدرس تصنيف الزلزال على أنه كارثة شديدة الخطورة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)