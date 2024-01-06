زعيم كوريا الشمالية يعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا الزلزال

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سيؤول/طوكيو - (جيجي برس) -- بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة بعد الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت.

ومن غير المعتاد أن يرسل كيم برقية إلى زعيم ياباني.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو يوم السبت، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن طوكيو ترغب في التعبير عن امتنانها لهذه البرقية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا الجمعة للتعبير عن ”التعاطف العميق“ و”التعازي“ في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن ”الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)