ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 126 شخصا

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قال مسؤولون بالمحافظة اليوم السبت إن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع يوم الاثنين ارتفع إلى 126 شخصًا.

وقال المسؤولون إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في أول أيام السنة الجديدة أدى إلى فقدان 210 أشخاص في المحافظة.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت المنازل المنهارة.

ويقيم أكثر من 30 ألف شخص في مرافق الإجلاء المقامة في المحافظة. ولا يزال انقطاع المياه يؤثر على حوالي 66.400 أسرة، كما انقطعت الكهرباء عن حوالي 23.200 أسرة.

وتخطط الحكومة اليابانية لتصنيف الزلزال على أنه كارثة شديدة الخطورة. وبمجرد تحديدها، سيتم رفع معدل الدعم لمشاريع الترميم التي تنفذها الحكومات المحلية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)