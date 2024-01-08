اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 37 مليون دولار لأوكرانيا عبر الناتو

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كييف - (جيجي برس)-- قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، يوم الأحد، إن بلادها ستوفر نظامًا للكشف عن الطائرات بدون طيار كجزء من مساعدتها لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عقب اجتماعهما في كييف، إن اليابان ستقدم 37 مليون دولار لصندوق ائتمان الناتو لتزويد أوكرانيا بالمعدات.

وأدانت كاميكاوا الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية المستمرة على مناطق مختلفة في أوكرانيا، بما في ذلك كييف، خلال نهاية العام ورأس السنة الجديدة. وأضافت ”سنواصل دعم أوكرانيا“.

وخلال الاجتماع، تبادل كاميكاوا وكوليبا وجهات النظر حول خطط اليابان لاستضافة مؤتمر في طوكيو الشهر المقبل لبحث إعادة البناء الاقتصادي لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الوزير الياباني أيضًا إن طوكيو ستساعد أوكرانيا في جهودها لضمان حصول النساء والأطفال على التعليم والرعاية الصحية والمأوى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)