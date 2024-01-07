الحكومة اليابانية تمنح معاملة تفضيلية لضحايا الزلزال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الأحد إن الحكومة ستمنح معاملة إدارية تفضيلية للمتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان يوم الاثنين.

وقال كيشيدا للمسؤولين في اجتماع لمقر الاستجابة للكوارث التابع له إن الحكومة ستصنف الزلزال ككارثة طارئة محددة لإعطاء معاملة تفضيلية مثل تمديد فترة صلاحية رخص القيادة وتأجيل إجراءات الإفلاس.

وقال ”من المهم أن نخلق بسرعة بيئة يستطيع فيها ضحايا الزلزال التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم“.

وتخطط الحكومة أيضًا لتصنيف الزلزال على أنه كارثة شديدة الخطورة لرفع معدل الدعم لمشاريع الترميم التي تجريها الحكومات المحلية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)