ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 128 شخصا

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قال مسؤولون بالمحافظة يوم الأحد إن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان جراء الزلزال القوي الذي وقع يوم الاثنين بقوة 7.6 درجة ارتفع إلى 128 شخصًا.

وقال المسؤولون إن زلزال أول ايام السنة الجديدة أدى إلى فقدان 195 شخصا في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إن الحكومة ستمنح معاملة إدارية تفضيلية للمتضررين من الزلزال.

وقال كيشيدا للمسؤولين في اجتماع لمقر الاستجابة للكوارث في طوكيو إن الحكومة ستصنف الزلزال ككارثة طارئة محددة لإعطاء معاملة تفضيلية مثل تمديد فترة صلاحية رخص القيادة وتأجيل إجراءات الإفلاس.

وقال ”من المهم أن نخلق بسرعة بيئة يستطيع فيها ضحايا الزلزال التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)