ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 168 شخصا

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب مؤخرًا شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا إلى 168 في المحافظة بوسط اليابان اليوم الاثنين.

وكان هناك 323 شخصًا إضافيًا في عداد المفقودين بعد زلزال الأول من يناير/ كانون الثاني، الذي سجل قوة زلزالية تصل إلى 7 درجات، وهي الأعلى على مقياس البلاد.

وفي حين أن الحجم الكامل للضرر لا يزال مجهولا، إلا أن النشاط الزلزالي لا يزال مرتفعا.

وأغلقت الطرق الرئيسية مؤقتا بسبب الثلوج. واستمرت عمليات البحث عن المفقودين.

وفي اجتماع للاستجابة للكوارث في طوكيو، قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إن الحكومة المركزية ستصنف الزلزال على أنه كارثة شديدة للغاية مؤهلة للحصول على مساعدات حكومية موسعة لمشاريع التعافي بعد الكارثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)