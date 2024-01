هاياو ميازاكي يفوز بجائزة غولدن غلوب عن فيلم الأنيمي The Boy and the Heron

أخبار اليابان

لوس أنغلوس - (جيجي برس)-- فاز أسطورة الرسوم المتحركة الياباني هاياو ميازاكي بأول جائزة غولدن غلوب له عن عمر يناهز 83 عامًا عن فيلم الأنيمي الطويل The Boy and the Heron.

وأصبح الفيلم، الذي يحمل عنوانه الياباني ”Kimitachi wa Do Ikiru ka“، ”كيف تعيشون“ أول عمل ياباني يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم أنيمي.

أول فيلم أنيمي كامل من إخراج ميازاكي منذ 10 سنوات يتمحور حول صبي في زمن الحرب يشرع في مغامرة في عالم خيالي يقوده مالك الحزين بعد أن فقد والدته في الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة للفيلم، تم ترشيح الملحن الياباني جو هيسايشي لجائزة أفضل موسيقى أصلية، لكنه غاب عن الجائزة.

وفي فئة أفضل فيلم أنيمي، تم أيضًا ترشيح فيلم ”سوزومي“ للمخرج الياباني ماكوتو شينكاي، والعمل الياباني الأمريكي المشترك ”فيلم سوبر ماريو بروس“. نصف الأعمال الستة المرشحة في هذه الفئة كانت مرتبطة باليابان.

يُنظر تقليديًا إلى حفل توزيع جوائز غولدن غلوب على أنه الريادة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. فاز فيلم ميازاكي الطويل ”المخطوفة“ (Spirited Away) عام 2001 بجائزة الأوسكار في فئة أفلام الأنيمي الطويلة.

عاد ميازاكي من التقاعد ليصنع فيلم The Boy and the Heron، وقضى سبع سنوات في الإنتاج. قام بإخراج وكتابة السيناريو الأصلي للفيلم.

يُقال إن الفيلم كان أول فيلم أنمي أصلي يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد إصداره هناك في ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)