زلزال اليابان: ارتفاع عدد القتلى إلى 180 على الأقل وعدد المفقودين إلى 120

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس) -- بلغ عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد 180 شخصًا حتى الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء، بزيادة 12 شخصًا عن اليوم السابق.

ومن بين الوفيات، 81 في مدينة واجيما، و71 في مدينة سوزو، و18 في بلدة أناميزو، و5 في مدينة ناناو، و2 في كل من بلدتي شيكا ونوتو، و1 في مدينة هاكوي وفقا لحكومة محافظة إيشيكاوا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بمقدار 323 شخصًا من يوم الاثنين إلى 120 شخصًا، بما في ذلك 100 في واجيما و19 في سوزو وواحد في ناناو.

ستبدأ إدارة شرطة محافظة إيشيكاوا عملية بحث واسعة النطاق عن المفقودين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في المناطق المحيطة بشارع السوق الصباحي ”أسايتشى دوري“، وهو معلم سياحي شهير في واجيما.

وسيقوم نحو 150 من أفراد الشرطة بتمشيط المناطق، حيث تحولت العديد من المباني إلى كومة متفحمة من الركام بسبب الحرائق التي اندلعت بعد الزلزال، الذي سجل ما يصل إلى 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان.

ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم للبحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين أو معزولين بسبب الطرق التي تضررت جراء الزلزال ولإيصال مواد غذائية ومعدات للمتضررين. لكن الطقس البارد يعقد مهمة عمال الإنقاذ. وتمكنت فرق الإغاثة السبت من إنقاذ امرأة تسعينية من حطام الزلزال، لكن عمليات الإنقاذ كانت صعبة الأحد بسبب تساقط الثلوج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)