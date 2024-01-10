شركة سوني اليابانية تكشف تفاصيل سيارتها الذكية... يمكن قيادتها باستخدام وحدة تحكم ”بلايستيشن 5“

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لاس فيغاس - (جيجي برس) -- قالت شركة سوني هوندا موبيليتي اليابانية يوم الاثنين إنها ستتعاون مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت في تطوير ذكاء اصطناعي تفاعلي ليتم تحميله في سيارتها الكهربائية أفيلا التي يجري تطويرها الآن.

تخطط الشركة المشتركة بين سوني وهوندا للاستفادة من تقنية مايكروسوفت في التحكم بالأوامر الصوتية في أفيلا وأيضًا في تعزيز سلامة القيادة الآلية للسيارة الكهربائية الجديدة. تم الإعلان عن خطة الشراكة في مؤتمر صحفي قبل معرض CES التجاري الذي يبدأ في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية يوم الثلاثاء.

يبدو أن شركة قامت بإثارة إعجاب جمهور النسخة الجديدة من معرض إلكترونيات المستهلك CES 2024 الذي أُقيم في لاس فيغاس. خلال المعرض، قام إيزومي كاوانيشي، نائب مدير الشركة لقطاع تطوير السيارات الذكية، بالظهور على المسرح واستخدم ذراع تحكم منصة ألعاب ”بلاي ستيشن 5“ لتوجيه نموذج تجريبي للسيارة.

هذه التقنية تظهر تطبيقًا مثيرًا للاهتمام للتحكم عن بُعد في سيارة باستخدام تكنولوجيا تحكم الألعاب. يُظهر هذا الاستعراض كيف يمكن للتقنيات الحديثة تقديم تجارب تحكم مبتكرة في مجال السيارات، ويمكن أن يكون لديها تأثير على تصميم وأداء السيارات المستقبلية.

ويحمل النموذج التجريبي، 45 مستشعراً دقيقاً موزعة داخل وخارج هيكل السيارة التي تعاونت الشركة في تصميمها وتصنيعها مع شركتيّ ”كوالكوم“ و”هوندا“.

وتقدم السيارة، أداء فائقاً بقوة 536 حصاناً اعتماداً على قوة محرك مزدوج، وقدرة فائقة على السرعة من وضع الثبات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثوان، وتحديداً 4.8 ثانية.

واستعرضت الشركة شراكتها مع مايكروسوفت، إذ أعلنت جيسيكا هاوك، المديرة التنفيذية في مايكروسوفت، خلال المعرض أن السيارة تعتمد على خوادم Azure وهي خدمة مايكروسوفت السحابية، لتحليل البيانات التي تجمعها مستشعراتها، وتستفيد من قدراتها ومزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة لدى الخدمة السحابية لتطوير تجربة المستخدم داخل السيارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)