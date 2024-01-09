عدد قتلى زلزال وسط اليابان يتجاوز 200 شخص

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تجاوز عدد الوفيات في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان جراء الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد أكثر من 200 شخص.

ووفقا لإعلان صادر عن حكومة محافظة إيشيكاوا يوم الثلاثاء، ارتفع عدد القتلى في الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة إلى 202.

وضرب الزلزال، الذي سجل ما يصل إلى 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، شبه جزيرة نوتو في المحافظة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)