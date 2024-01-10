للعام الرابع.. تويوتا تتصدر قائمة أعلى مبيعات سيارات في 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - من المتوقع أن تحصل شركة تويوتا موتور على المركز الأول في مبيعات السيارات العالمية للعام الرابع على التوالي في عام 2023.

قالت مجموعة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات، يوم الثلاثاء، إن مبيعاتها العالمية من السيارات ارتفعت بنسبة 12% عن العام السابق إلى حوالي 9.24 مليون وحدة.

باعت شركة صناعة السيارات اليابانية أكثر من 10.22 مليون سيارة على مستوى العالم في أول 11 شهرًا من عام 2023 وحده.

حافظت تويوتا على زخمها بفضل المبيعات السريعة في أمريكا الشمالية والتحسن في إمدادات أشباه الموصلات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)