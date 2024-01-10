【فيديو】 الوضع في المناطق المنكوبة بعد مرور 9 أيام على زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا- (جيجي برس) -- الوضع في صباح اليوم التاسع في مدينة نوتو، محافظة إيشيكاوا، التي تعرضت لأضرار جسيمة من زلزال شبه جزيرة نوتو الذي ضرب وسط اليابان في أو أيام العام الجديد، وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر. إلا أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقول إنه ينبغي على الناس أن يواصلوا توخي الحذر.

وتحذر الوكالة من احتمال وقوع زلازل تتجاوز شدتها النطاق العلوي من الدرجة الخامسة أو أكثر على السلم الياباني لقياس الهزات الأرضية والذي يتدرج من صفر إلى سبعة حتى الشهر القادم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)