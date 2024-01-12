شرطة طوكيو تستخدم شعارًا خاصًا للاحتفال بالذكرى الـ 150 لتأسيسها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تستخدم إدارة شرطة العاصمة في طوكيو، التي من المقرر أن تحتفل بالذكرى الـ 150 لتأسيسها يوم الاثنين، منذ العام الماضي شعارًا خاصًا صممته ضابطة من شرطة العاصمة في العشرينات من عمرها.

وقالت ساؤري ماتسوموتو، 25 عاماً، وهي رقيب في قسم شؤون المجتمع في مركز شرطة سوغامو التابع لإدارة شرطة طوكيو في حي توشيما بالعاصمة اليابانية: ”لقد ابتكرت الشعار، على أمل إعطاء شعور بالأمان والثقة“.

الشعار التذكاري، المستخدم في أنشطة التوعية التي تقوم بها إدارة شرطة المدينة، بما في ذلك من خلال الملصقات والنشرات، يتميز بتصميم أزهار الكرز الذي تم اعتماده أيضًا لعناصر مثل قبعات الشرطة.

وقالت ماتسوموتو: ”أردت تطوير تصميم يجعل الناس يدركون للوهلة الأولى أنه مرتبط بالشرطة“.

مثل زي الشرطة، يستخدم الشعار الخاص الألوان الأزرق الداكن والذهبي، وموجود أيضًا الرقم 150.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)