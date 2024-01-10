بالصور... تصاميم مستقبلية لسيارات هوندا الكهربائية

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لاس فيغاس - (جيجي برس)-- كشفت شركة هوندا موتور اليابانية عن علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية للسوق العالمية، سلسلة ”0“ (صفر)، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لهذا العام، والذي بدأ في لاس فيغاس في 9 يناير/كانون الثاني. يوم الثلاثاء.

قدمت هوندا سيارتين نموذجيتين قبل الإطلاق المخطط له للسيارات الكهربائية الجديدة تحت العلامة التجارية في أمريكا الشمالية في عام 2026. وستصل السلسلة إلى أسواق أخرى لاحقًا.

يعتبر صانعو السيارات الأمريكية والصينية رواد سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات، في حين تتخلف الشركات اليابانية عن الركب.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب رئيس هوندا توشيهيرو ميبي عن ثقته في أن السلسلة الجديدة سترفع متعة وحرية التنقل إلى المستوى التالي.

يُطلق على السيارتين النموذجيتين من سلسلة Honda 0 اسم الصالون وSpace-Hub. في مصطلحات السيارات، الصالون هي كلمة أخرى لسيارات السيدان الأكثر استخدامًا في اللغة الإنكليزية. يبدو مفهوم الصالون أشبه بالهاتشباك، مع مخطط منخفض وسلس ينتهي بنهاية خلفية حادة. إنه يمثل أول طراز من السلسلة 0 والذي سيكون متاحًا في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2026.

ويتميز طراز ”الصالون“ بمنصة منخفضة ذات تصميم داخلي واسع وصورة ظلية أنيقة، مع القدرة على تقديم ”تطورات جديدة في التصميم والقيادة الآلية والتقنيات المتصلة والأداء وكفاءة البطارية.

شعار H الجديد الذي تم الكشف عنه أبسط من الإصدار الحالي. إنه يلغي الصندوق الذي يحتوي على شعار هوندا الحالي. كما هو الحال في الشعار الحالي، فإن الأذرع الرأسية لحرف H تصل إلى الخارج نحو الأعلى. وقالت الشركة إن سيارة H الجديدة سيتم استخدامها في جميع سيارات هوندا الجديدة من الفئة 0 EVs.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)