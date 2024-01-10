محافظة ياماغوتشي اليابانية ضمن قائمة نيويورك تايمز لـ 52 مكانًا ينصح بزيارتها عام 2024

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نيويورك - (جيجي برس)-- تم اختيار مدينة ياماغوتشي الواقعة غربي اليابان ضمن قائمة صحيفة نيويورك تايمز التي تضم ”52 مكانًا يمكن زيارتها في عام 2024“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المدينة، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، ”غالبا ما تسمى كيوتو الغرب، رغم أنها أكثر إثارة للاهتمام من ذلك بكثير“.

وأضافت أن الممرات الصغيرة المتعرجة في ”المدينة المدمجة“ التي يبلغ عدد سكانها حوالي 190 ألف نسمة توفر ”مجموعة متنوعة من التجارب“، مشيرة إلى أماكن مثل أفران الفخار، بما في ذلك واحد يقع على أراضي معبد توشونجي، ”أنيق“ و”قديم“. المقاهي ”على الطراز“ والمتاجر ”المتاحة فقط“ التي تقدم أطباق ”أودن“ الساخنة، بالإضافة إلى منطقة يودا أونسن الساخنة.

كما أشادت الصحيفة بالمعبد ”المذهل“ المكون من خمسة طوابق في معبد روريكوجي، والذي صنفته الحكومة اليابانية ككنز وطني.

وقالت الصحيفة: ”بالنظر إلى الازدحام السياحي في كيوتو، تقدم ياماغوتشي أيضًا بديلاً على نطاق أصغر - ولكن ليس أقل تاريخية - لمهرجان جيون الصيفي في كيوتو منذ حوالي 600 عام“، مشيرة إلى أن مهرجان جيون في ياماغوتشي يقام في يوليو/ تموز مثل مهرجان كيوتو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)