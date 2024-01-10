اليابان تبدأ التحضير لتعزيز الأرض في موقع نقل قاعدة فوتينما الأمريكية بمحافظة أوكيناوا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء أعمال تحسين الأرض لمشروع نقل قاعدة أمريكية في منطقة هينوكو الساحلية في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان.

ومن المتوقع أن يستغرق العمل، المصمم لتعزيز الأرض الناعمة تحت سطح البحر على جانب خليج أوؤرا في هينوكو، تسع سنوات وثلاثة أشهر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن ”بدء العمل اليوم يمثل نقطة البداية“.

وتخطط الحكومة لاستصلاح أرض قبالة هينوكو في مدينة ناغو لنقل مهام قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية الموجودة حاليا في مدينة غينوان ذات الكثافة السكانية العالية.

وتعارض إدارة محافظة أوكيناوا هذه الخطة، وقد رفضت الموافقة على الأعمال اللازمة لتعزيز قاع البحر الرخو في خليج أوؤرا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، فازت الحكومة المركزية بحكم قضائي سمح لوزارة الأراضي بتجاوز اعتراضات المحافظة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)