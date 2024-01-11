ارتفاع عدد ضحايا زلزال وسط اليابان إلى 206 أشخاص

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- قالت حكومة المحافظة اليوم الأربعاء إن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا جراء الزلزال الضخم الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في أول أيام العام الجديد ارتفع إلى 206 أشخاص.

ومن بين المجموع، توفي ثمانية لأسباب غير مباشرة تتعلق بالزلزال، بما في ذلك الإرهاق وسوء الحالة الصحية أثناء الإخلاء. وحتى الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين 52 شخصا.

ومع الاعتقاد بأن بعض السكان ما زالوا تحت منازلهم المنهارة، واصل رجال الإنقاذ عملية بحث واسعة النطاق في سوق أسايتشي دوري، وهو منطقة جذب سياحي في مدينة إيشيكاوا في واجيما، حيث احترقت العديد من المباني في أعقاب الزلزال.

ولا يزال من الصعب الوصول إلى نحو 3100 شخص في 22 منطقة. كما يوجد حوالي 58.900 منزل بدون مياه، وانقطعت الكهرباء عن نحو 14800 منزل. ويقيم نحو 26 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة تابعة للبلدية.

تخطط الحكومة اليابانية للتركيز بشكل أكبر على منع الوفيات لأسباب غير مباشرة، والإسراع في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة كبار السن، من الملاجئ المؤقتة إلى أماكن إقامة أكثر ملاءمة للعيش بسبب القلق بشأن تدهور الظروف الصحية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)