【فيديو】وفاة أكثر من 200 شخص في زلزال محافظة إيشيكاوا

أخبار اليابان

تتواصل جهود الإنقاذ في شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة أول أيام العام الجديد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر. ويستمر تزايد عدد الوفيات مع تمشيط فرق البحث للأماكن المدمرة بالقرب من مركز الزلزال. وقال المسؤولون في محافظة إيشيكاوا إن 203 أشخاص تأكدت وفاتهم وإن 68 شخصا مفقودون حتى الساعة 9 من صباح يوم الأربعاء. وصعدت الشرطة من بحثها المكثف عن المفقودين بعد اندلاع حريق في مدينة واجيما بالقرب من مركز الزلزال. وبحسب التقديرات أتت النيران على مساحة 48 ألف متر مربع ودمرت أكثر من 200 مبنى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)