أعضاء الأمم المتحدة يدينون استخدام روسيا للأسلحة الكورية الشمالية

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نيويورك - (جيجي برس)--أدان أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك اليابان، الأربعاء، روسيا لاستخدامها صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية لمهاجمة أوكرانيا منذ نهاية العام الماضي.

وإلى جانب اليابان، انتقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى روسيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا. ونفت روسيا استخدام مثل هذه الصواريخ، قائلة إن هذه المزاعم مبنية على معلومات مضللة.

وقبل الاجتماع، أصدر 7 من أعضاء المجلس بالإضافة إلى أوكرانيا غير الأعضاء بيانا مشتركا يدين روسيا وكوريا الشمالية ويحثهم على ”الوقف الفوري لأي عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة“.

ويضم أعضاء المجلس السبعة اليابان، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقال كازويوكي يامازاكي، سفير اليابان لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع: ”إنه وضع مثير للغضب تماما حيث يطالب المجتمع الدولي عضوا دائما في مجلس الأمن بالالتزام بقرارات مجلس الأمن“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)