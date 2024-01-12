منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: مجتمع الشيخوخة في اليابان يعيق النمو ما لم ترتفع الإنتاجية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر اليوم الخميس من أن شيخوخة السكان في اليابان ستؤدي إلى تباطؤ نمو البلاد ما لم تتحسن إنتاجيتها.

وفي المسح الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اليابان لعام 2024، قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن تعافي البلاد بعد جائحة كورونا، المدعوم باستعادة سلاسل التوريد وزيادة عدد السياح الأجانب، ”يتراجع على خلفية حالة عدم اليقين المتزايدة“.

وأضاف أن ”الشيخوخة السكانية السريعة ستؤدي إلى انخفاض اتجاه النمو ما لم تتسارع الإنتاجية“.

وفي إشارة إلى أن اليابان لديها ”عدد قليل نسبيًا“ من الشركات الناشئة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ”إن الإصلاحات لتحسين إطار الابتكار وحوافز الشركات الناشئة هي المفتاح لتعزيز الإنتاجية والنمو المحتمل، ومعالجة ضغوط الشيخوخة“.

كما أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن قلقها من أن ارتفاع نسب العاملين الأصغر سنا والإناث في وظائف غير منتظمة يمكن أن يؤخر تكوين الأسر بسبب انخفاض الأجور والآفاق المهنية القاتمة لمثل هذه الوظائف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)