من المرجح أن تتفوق الصين على اليابان لتصبح المصدر الأول للسيارات في عام 2023

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بكين - (جيجي برس) -- ارتفعت صادرات الصين من السيارات الجديدة بنسبة 57.9% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4.91 مليون وحدة، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات يوم الخميس، مما يرجح أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر منتج للسيارات في العالم.

ويُعتقد أن إجمالي صادرات اليابان من السيارات الجديدة سيبلغ ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين وحدة في عام 2023 بعد 3.99 مليون في أول 11 شهرًا.

وقادت صادرات الصين من السيارات سيارات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 77.6% إلى 1,203,000 وحدة، حيث تتطلع شركة BYD وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية بشكل متزايد إلى التوسع في الخارج وسط منافسة شرسة في الداخل.

كما زادت صادرات الصين من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى روسيا بشكل كبير، بعد انسحاب شركات صناعة السيارات اليابانية والأمريكية والأوروبية من السوق الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية بسرعة في أوروبا وجنوب شرق آسيا. وقال مسؤول في إحدى شركات صناعة السيارات اليابانية: ”من المرجح أن يعزز المصنعون الصينيون الصادرات بشكل أكبر بفضل قوة السيارات الكهربائية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)