تأكيد وفاة 213 شخصًا في زلزال وسط اليابان و37 في عداد المفقودين

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- بلغ إجمالي عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي هز وسط اليابان في الأول من يناير/ كانون الثاني، 213 شخصًا حتى يوم الخميس، في حين لا يزال 37 شخصًا في عداد المفقودين.

ومن بين القتلى، 98 في مدينة سوزو، 83 في مدينة واجيما، 20 في بلدة أناميزو، 5 في مدينة ناناو، 4 في بلدة نوتو، بحسب حكومة المحافظة. ومن بينهم، تم التعرف على 6 حالات وفاة في سوزو و2 في نوتو كحالات وفاة لأسباب غير مباشرة تتعلق بالكارثة.

حتى الساعة 2 ظهرًا اليوم الخميس، وصل عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين إلى 33 في واجيما، و3 في سوزو، وواحد في ناناو.

ويواصل ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم عمليات البحث والإنقاذ.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)