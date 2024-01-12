تأمين 23700 وحدة سكنية لضحايا زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو اليوم الجمعة إنه تم تأمين حوالي 23700 وحدة سكنية طارئة للأشخاص الذين تضررت منازلهم بسبب الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير/كانون الثاني.

وفي اجتماع لمقر الحكومة للاستجابة للكوارث، أصدر كيشيدا تعليماته للوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات فورية حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى مساكن الطوارئ من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

كما دعا إلى تعزيز استخدام أماكن الإخلاء الثانوية، مثل الفنادق، التي يمكن أن ينتقل إليها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ملاجئ مؤقتة.

تم تأمين حوالي 300 وحدة سكنية عامة و5500 وحدة سكنية للإيجار الخاص في محافظة إيشيكاوا، التي تضررت بشدة من زلزال شبه جزيرة نوتو الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

وفي محافظات توياما وفوكوي ونيغاتا القريبة، تتوفر حوالي 900 وحدة سكنية عامة و17 ألف وحدة سكنية للإيجار الخاص.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)