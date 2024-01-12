اليابان تدعم الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تدعم الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد المسلحين الحوثيين في اليمن والتي بدأت يوم الخميس.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي ”ندين استمرار الحوثيين في عرقلة حقوق وحريات الملاحة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية“.

وأضاف أن الضربات العسكرية هي إجراء لمنع تدهور الوضع أكثر.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الدفاع مينورو كيهارا إن اليابان ليس لديها خطط للانضمام إلى الأنشطة العسكرية الأمريكية البريطانية.

وأضاف ”سنعمل بشكل وثيق مع الدول المعنية لتنفيذ عمليات مكافحة القرصنة بشكل مناسب في خليج عدن قبالة سواحل الصومال والمساهمة في نهاية المطاف في استقرار المياه المحيطة بما في ذلك البحر الأحمر“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)