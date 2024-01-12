بدء بناء المساكن المؤقتة بعد زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- بدأ بناء وحدات سكنية مؤقتة يوم الجمعة في واجيما وسوزو، وهما مدينتان في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان اللتان تضررتا بشدة بشكل خاص من جراء الزلزال المدمر الذي هز المنطقة في أول أيام السنة الجديدة.

وفقًا لحكومة محافظة إيشيكاوا، بدأ البناء في اليوم لبناء 50 منزلًا مؤقتًا في واجيما و65 منزلًا في سوزو.

وتجري الاستعدادات أيضًا لبناء ما مجموعه 60 وحدة سكنية من هذا القبيل في مدينتي إيشيكاوا في نوتو وأناميزو.

أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير/ كانون الثاني إلى إجلاء أكثر من 23000 شخص من المدارس والمرافق الأخرى حتى يوم الخميس.

ذكرت حكومة المحافظة اليوم الجمعة أن عدد قتلى الزلزال، الذي سجل ما يصل إلى 7 أشخاص، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، وصل إلى 215 شخصا في محافظة إيشيكاوا، من بينهم 14 لقوا حتفهم لأسباب غير مباشرة تتعلق بالكارثة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)