اليابان تُطلق قمرا اصطناعيا لجمع المعلومات الاستخباراتية

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تانيغاشيما - (جيجي برس)-- أطلقت اليابان بنجاح قمرًا اصطناعيًا حكوميًا لجمع المعلومات على صاروخ ”إتش 2 إيه“ يوم الجمعة.

انطلق الصاروخ ”إتش 2 إيه“ رقم 48 من مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، في محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، الساعة 1:44 ظهرًا. وبعد عملية الإطلاق، التي تولتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، دخل القمر الاصطناعي إلى المدار المخطط له.

تم تشغيل قمر التجسس الفعلي لأول مرة من قبل مركز استخبارات الأقمار الاصطناعية التابع لمجلس الوزراء التابع للحكومة، في عام 1998 بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.

منذ عام 2013، يتكون نظام الأقمار الاصطناعية لجمع المعلومات من قمرين اصطناعيين للاستشعار البصري يمكنهما التقاط الصور حتى لو كانت السماء غائمة، وقمرين اصطناعيين للرادار يمكنهما إجراء عمليات الرصد حتى في الأحوال الجوية السيئة أو في الليل. وقد تم استخدام النظام ليس فقط لأغراض الأمن القومي ولكن أيضًا في أوقات الكوارث الطبيعية.

وتعمل الحكومة على إضافة قمرين اصطناعيين للاستشعار البصري والرادار وترحيل البيانات إلى النظام، بهدف تشغيل إجمالي 10 أقمار اصطناعية لجمع المعلومات.





(النص الـصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)