【فيديو】تدريب العام الجديد لشرطة العاصمة اليابانية طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تم عقد تدريب وحدة العام الجديد التابع لإدارة شرطة العاصمة طوكيو في صباح اليوم أمام في حي شينجوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو. تم تقليص حجم الفعالية بسبب جهود الإغاثة في حالات الكوارث استجابة لزلزال شبه جزيرة نوتو، بمشاركة ما يقرب من 1550 ضابط شرطة و113 مركبة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)