محادثات بين وزيري خارجية اليابان والولايات المتحدة في واشنطن

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واشنطن - (جيجي برس)-- اتفقت وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة على العمل بشكل وثيق من أجل نجاح زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى الولايات المتحدة، والمقرر إجراؤها في أوائل مارس/ آذار.

وخلال اجتماعهما الذي استمر ساعة في واشنطن، اتفقا أيضًا على التعاون في التعامل مع الصين. وأكدا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ودعا إلى حل سلمي للتوترات عبر المضيق.

تعد هذه أول زيارة تقوم بها كاميكاوا لواشنطن منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقالت كاميكاوا للصحفيين إن زيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها كيشيدا ”ستكون ذات قيمة كبيرة فيما يتعلق بتعميق التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة في جميع المجالات“.

وفي الاجتماع أيضًا، اتفقت كاميكاوا وبلينكين على التعامل مع التطوير المستمر للصواريخ في كوريا الشمالية من خلال التعاون الثنائي ومن خلال التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)