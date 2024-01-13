وكالة موديز: الخسائر الناجمة عن زلزال وسط اليابان قد تصل إلى 870 مليار ين

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نيويورك - (جيجي برس)-- تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، في أول أيام السنة الجديدة، بما يتراوح بين 435 مليار إلى 870 مليار ين، حسبما ذكرت شركة موديز الأمريكية لتقييم المخاطر. قال الجمعة.

ويعكس التقدير توقف الأعمال بالإضافة إلى الأضرار المادية، بما في ذلك المنازل، بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والحرائق اللاحقة والانهيارات الأرضية وأمواج التسونامي.

وقد تكون الخسائر الفعلية أكبر، لأن التقديرات لا تشمل الأضرار التي لحقت بشبكات النقل والبنية التحتية العامة والمنظمات الإدارية.

وقال تشيسلي ويليامز، المدير الأول لوكالة موديز في بيان: ”يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية تقييم الزلازل القشرية الضحلة ضمن رؤية شاملة للمخاطر الزلزالية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)