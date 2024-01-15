كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

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سيؤول - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه بحر اليابان من محيط بيونغ يانغ في حوالي الساعة 2:55 بعد الظهر الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إن صاروخا باليستيا محتملا أطلق من كوريا الشمالية. وقال مسؤولون حكوميون يابانيون إنه من المعتقد أن الجسم سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ووصل الجسم إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 50 كيلومترًا على الأقل، وسافر لمسافة 500 كيلومتر على الأقل، وفقًا للوزارة اليابانية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه حلق لمسافة تبلغ حوالي 1000 كيلومتر. ويبلغ مدى الصواريخ الباليستية متوسطة المدى حوالي 3000 إلى 5500 كيلومتر.

وهذا هو أول إطلاق لصاروخ باليستي لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات هواسونغ-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وأيضا الأول منذ أن أطلقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نظاما لتبادل معلومات التحذير الصاروخي على الفور في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء إطلاق الصاروخ يوم الأحد بعد أن حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي في مقابلة إعلامية يوم الأربعاء من أن كوريا الشمالية قد تختبر صاروخًا باليستيًا جديدًا متوسط المدى بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني. ويقال إن الصاروخ الجديد من النوع الذي يعمل بالوقود الصلب، مما يسمح بإطلاق أسرع من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح اختبار احتراق أرضي لمحرك الصاروخ الجديد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)