أبقار شبه جزيرة نوتو تواجه خطر المجاعة بعد زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- أصبحت أبقار ”واغيو“ ذات التصنيف العالي في شبه جزيرة نوتو على وشك الموت جوعًا بسبب نقص العلف في أعقاب الزلزال الضخم الذي ضرب البلاد بقوة في يوم رأس السنة الجديدة.

الطريق الذي تستخدمه الشاحنات الكبيرة لجلب العشب والأعلاف إلى شركة Noto Ranch & Co، الشركة المغذية الرائدة للحوم البقر في نوتو، وهو نوع من أنواع الواغيو، في بلدة نوتو، لم يتم ترميمه بعد.

وقال ماسارو هيراباياشي، مدير المزرعة البالغ من العمر 40 عاماً: ”ستنفد الأعلاف خلال أسبوع أو أسبوعين آخرين“. ”أشعر بالمرارة لعدم قدرتي على تحمل المسؤولية عن حياتهم“.

انتقل هيراباياشي من محافظة غونما، حيث تدير عائلته مزرعة، في عام 2014 للمساعدة في تعزيز إنتاج لحوم البقر نوتو في إيشيكاوا. بفضل الرعاية الكبيرة، فاز لحم البقر في مزرعة نوتو رانش في مسابقة نظمتها إيشيكارا ومحافظة توياما المجاورة ثماني مرات متتالية. وتطعم المزرعة حوالي 1000 بقرة وتشحن نحو 500 منها سنويا.

هز زلزال يوم رأس السنة الجديدة حظيرة الأبقار لدرجة أنه كان من المستحيل الوقوف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)